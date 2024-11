Atalantamania: Gasperini punta a tutto, e ora ha anche Zaniolo!

AFP via Getty Images

Ecco il segreto dell’Atalanta 2024/2025:. Come l'anno scorso, ma con una rosa più ampia, con più qualità di organico, con più sicurezza e ambizioni. A Stoccarda ha trovato la luce in una partita difficile. Ha vinto da grande grazie alle scelte di Gasperini a cavallo dei tempi. È lui che ha lanciato De Ketelaere al gol, è lui che da inizio stagione ha creduto più di tutti in. E lui, dopo 187 minuti in nerazzurro, è riuscito a segnare. Non lo faceva dallo scorso 17 marzo, sette mesi e mezzo.

Una striscia positiva iniziata oltre un mese fa ha collezionato l’Atalanta, che non perde dalla gara casalinga contro il Como, il 24 settembre. Da allora, in 9 partite giocate ha conquistato 7 vittorie e 2 pareggi.che non sono riuscite a segnare 20 gol in un mese subendone solo 2. Se per tutte le altre giocare ogni tre giorni è un incubo, per l'Atalanta del Gasp è un vantaggio, tiene il ritmo e si ricarica in modo naturale.per numeri e qualità. Ne aveva sfiorate di reti l'ex Roma, anche in questa stessa partita, e da metà agosto cercava lo spunto giusto grazie alla determinazione ritrovata. Il gol è arrivato nel momento migliore, con l'Atalanta in sofferenza e in bilico tra una vittoria pesante,e il rischio di un pareggio da unoGià a inizio novembre hanno segnato una dozzina di nerazzurri,, che ora lotta per una maglia da titolare.