Si era vista Inter migliore, ma tanto basta per battere l'Arsenal. E l'Atalanta domina chi aveva sconfitto la Juventus

Redazione Calciomercato

L’ha dimostrato perfino in una notte senza stelle e già freddina, con brividi percepiti dalle parti di Sommer. Quel che avete appena letto è un gran giro di parole per scrivere che - di recente e non solo -. Così si è posizionata nelle prime otto della SuperClassifica di Champions League, condividendo con l’Atalanta il non banale riferimento statistico delle uniche due squadre che non hanno ancora incassato gol.

Dopo aver sventato Havertz, Saka, Martinelli e compagnia “Gunners”, domenica se la vedrà con il “cannoniere” Lukaku, un nome e una garanzia per la colonna sonora dei fischi che si ascolteranno da San Siro fin dalle parti del Duomo., tanto per identificare le squadre con chi le guida dalle panchine. Con pochissima modernità giornalistica, la sfida era stata presentata con sfumature che ricordavano quel dualismo passato finalmente in disuso tra “risultatisti” (Inzaghi) e “giochisti” (Arteta allievo di Guardiola, cit.). Contrapposizione fuorviante, anche se bisogna ammettere che l’Arsenal ha giocato meglio per lunghi momenti di ansia nerazzurra in purezza.

. Ma questo è un altro discorso… Ci sarà tempo e modo per affrontarlo un’altra volta.