Atalantamania: Koopmeiners e Lookman dipendente? Gasperini ha già i sostituti!

Getty Images

Capolista per la vittoria e per quei quattro gol firmati da due giocatori che ne avevano segnati, rispettivamente,. In poco più di un'ora e in pochi giorni l'effetto Gasperini si è già impadronito di Retegui e Brescianini, che hanno fatto dimenticare le beghe di mercato in cui sono coinvoltiParte sulla trequarti, a metà primo tempo dà il meglio di sé nel tridente largo a sinistra, poi gli ultimi minuti vira a destra. Non è Koopmeieners maquel ragazzo nato in provincia di Bergamo che nel cognome porta l'eco di un derby storico. Era nel suo destino l'esordio con gol, la doppia rete è un sogno per lui che fino a pochi giorni fa stava svolgendo le visite mediche con il Napoli. La sua storia e quella di Retegui, il vice Scamacca per molti impossibile da rilanciare e che invece ha i giusti colpi di testa e la freddezza nei tiri dal dischetto, ricordano a tutti che l'Atalanta non si indebolirà in caso di partenza di Koopmeiners e Lookman.E adesso Brescianini e Retegui, ma anche Samardzic e Zaniolo. E non è finita qui. L'Atalanta sa rinnovarsi, sa cambiare pelle, ma sa mantenere la stessa filosofia. E quest'anno, con un Edesron tuttofare che si candida sempre a migliore in campo, può essere davvero l'anno giusto.

Per la prima volta nella storia,avevano deciso, anzi hanno deciso, di non cedere i big. E di rinforzarsi ugualmente. Così continuerà ancora il tira e molla con, il cui costo del cartellino è di poco più basso. Altrimenti, verranno reintegrati con tanta diplomazia. Continuerà l'insidia anche per Nico Gonzalez, dato che l'Atalanta è disposta a versare i 40 milioni che chiede Commisso, e per O'Riley il duello con il Brighton. Ma la società nerazzurra ha aperto un casting anche per la difesa: tramontato Kalulu, si sogna