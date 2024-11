Simone Gervasio

In molti si stanno chiedendo in queste ore:Ha una media di più di tre gol a gara, e ancora non sta contando le reti di, tanto per citarne due. La sua panchina lunga e di qualità, la più forte in potenza della storia nerazzurra, ora mette paura alle big.A Bergamo non lo diranno mai ma, vista da fuori, è impossibile non abbinare l'Atalanta alla parola scudetto. Non solo per i risultati conseguiti,, ma per come li ottiene. Goleade, trionfi di squadra dove ogni pedina supera il 6,5 in pagella, grande sicurezza nei propri mezzi, nessuna fatica fisica nonostante le gare ogni tre giorni.e dimostra che la squadra gioca meglio se tiene il ritmo. Senza tralasciare nessuna competizione:, fino all'ultimo. Questa è la sua forza. Che l'ha portata a sollevare la Coppa europea solo cinque mesi fa. Chi è stato tratto in inganno dagli inciampi di inizio stagione è costretto a ricredersi:

E quando torneranno a pieno regime anchecon questi Lookman e Retegui, con questo De Ketelaere, con Samardzic, con i punti fermi della vecchia guardia Ederson-De Roon-Djimsiti, non si potrà più porre limiti. Il suo giocoda poter cambiare modulo e interpreti ma non forza offensiva in area, manda in crisi le difese.L'Atalanta, oltre ad aver potenzialmente uno dei migliori attacchi in Serie A (finora il più prolifico), non ha più nemmeno una brutta difesa. Anzi,Retegui viene rimproverato dai fantacalcisti per essersi tolto la maglia. Nessuno in Italia può fare più a meno dei suoi 8 in pagella, anche a gara in corso. Segna in media una rete ogni 64 minuti.