Ildi Vanoli va a caccia della vittoria (un successo nelle ultime cinque), in casa, all’Olimpico Grande Torino, contro ladi Palladino. Le due squadre stanno vivendo momenti totalmente opposti, con i granata in crisi e reduci dal ko contro la Roma mentre gli uomini di Palladino dal successo contro il Genoa, il quarto di fila. Dopo una grande partenza, il Toro ha fatto registrare una brusca frenata, al contrario della Fiorentina, che è partita a rilento e nelle ultime settimane ha accelerato, portandosi al terzo posto.Torino-FiorentinaMilinkovic-Savic; Walukiewicz; Maripan; Coco; Pedersen, Tameze, Ricci, Sosa; Vlasic; Adams, Sanabria. All. VanoliDe Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Richardson, Bove; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All. Palladino.La Penna (Roma)