Atletico Madrid-Juventus, TOP e FLOP: Vlahovic in difficoltà. Thuram fa girare l'idea di Thiago

TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Images

Nessun gol, ma tracce positive. Poca verve offensiva, però tutto il resto funziona, nuovi compresi. Come prenderlo, questo 2-0 finalesulla? Con le pinze, e mantenendolo ugualmente come manifesto. La Juve è un'altra roba rispetto all'anno scorso: lo palesano i movimenti, il possesso palla, i guizzi sulla trequarti e la qualità - benedetta - semplicemente nel giropalla.Certo, non è tutto oro e neanche luccica alla distanza. Ci sono due grossi problemi, e da risolvere quanto prima. Numero uno:deve ritrovare quanto prima una condizione sufficiente per essere poi lucido a due passi dalla porta. Numero due: le scelte sulla trequarti, e qui il mercato può aiutare e non poco.sfruttano al massimo le proprie caratteristiche, ma l'americano è tecnicamente grezzo e non esattamente l'uomo dell'ultimo passaggio; il turco è acerbo, è un buon dribbling a cui fa seguito un cross sbagliato. Si prenda tutto il tempo di cui ha bisogno.

Continua la scalata di Khephren Thuram, in questo momento tra i più in forma e i più incisivi della formazione di Motta. Da vertice basso fa tutto ciò che deve: inventa, scherma, aiuta i compagni. E rende più fluida la prima impostazione.La sua specificità è data dalla posizione che occupa in campo Quando entra Danilo, addirittura Cambiaso è supporto mancino di Cabal, si mette in avanti per aiutare la manovra in proiezione offensiva. Si scambia costantemente le posizioni. E non solo: le detta proprio lui.

Quel paio di occasioni arrivate per la Juve portano le incertezze di Vlahovic come emblema di giornata. Serve gamba. E servirà prevalentemente testa.Un paio d'incertezze e la sensazione che sia un po' più in ritardo rispetto ai compagni. Dettagli che il tempo saprà aggiustare. Il fallo da rigore è la fotografia perfetta.