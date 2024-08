Non accenna a risolversi il garbuglio creatosi dopo l'esclusione di, messo ai margini del progetto Juventus da Thiago Motta e Cristiano Giuntoli. La ferita con l'esterno bianconero, nonostante i tentativi di riavvicinamento, sembra ormai insanabile e la mancata convocazione per l'amichevole con l'Atletico Madrid ne è la riprova.La notizia era arrivata proprio da Thiago Motta, chiara e difficilmente fraintendibile. "Chi è rimasto a casa è fuori dal progetto": così aveva parlato il tecnico bianconero in occasione del match amichevole contro il Brest dello scorso 3 agosto. Una decisione che aveva messo alla porta Chiesa, costringendolo a guardarsi intorno per trovare una soluzione. Qualche giorno dopo, tuttavia, ecco, con il giocatore che sui social postava i colori della Juventus, come a voler dire "Continuiamo insieme". Ad avvalorare questa tesi di riavvicinamento, le voci legate a un'intercessione del padre Enrico, per provare a riavvicinare le parti, placando il muro contro muro instauratosi tra l'agente Fali Ramadani e la società torinese. Un appello, a entrambe le parti, a fare un passo indietro per cercare un punto d'incontra che possa fare il bene di entrambi.

Ebbene, quel. La via scelta da Thiago Motta, in accordo con la dirigenza, è quella del pugno di ferro, in linea con la figura autoritaria dell'allenatore. E quindi succede che quando la Juventus si reca a Goteborg, in Svezia,. Una risposta ferma ai lievi tentativi dell'esterno di ricomporre la spaccatura nei giorni scorsi. La Juve rimane ferma sulle sue posizioni e Chiesa, proprio come confermato una settimana fa da Motta. Anche perché dopo la conferma di Yildiz, i bianconeri vanno avanti sul fronte Nico Gonzalez, per arricchire una batteria di esterni che sembra più disegnata senza tenere conto di Chiesa.

Una soluzione in uscita, ad oggi, non si è ancora presentata. Le destinazioni, entrambe interessate al giocatore, sono stateperché non offrirebbero a Chiesa la possibilità di giocare in Champions League. Per quanto riguarda, la situazione è diversa ma il risultato lo stesso:tali da indurre il giocatore a dare il proprio benestare al trasferimento e dunque anche su questo fronte non si muove niente. Sullo sfondo, rimaneche rimane una possibilità, seppur non caldissima, nel caso il giocatore non trovasse soluzioni che soddisfano economicamente le casse della Juventus. E questo perché l'Inter per Chiesa potrebbe muoversi per un, o al massimo attraverso un'offerta al ribasso in chiusura di mercato, tenendo conto della scadenza vicina del contratto per abbassare le pretese della Juventus.