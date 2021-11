battuto con un nettissimo 6-2, 6-2 in un Pala Alpitour che ribolle di tifo. Un esordio da sogno per l'altoatesino alle Atp Finals, entrato in gioco per il forfait di Matteo Berrettini, infortunato.sulla telecamera che lo ha immortalato mentre demoliva a suon di rovesci l'avversario polacco. Una dedica inevitabile: "Questo torneo lo giochiamo per Matteo - dice a fine partita interrotto dagli applausi del pubblico -. E' una persona incredibile, mi dispiace non sia riuscito a giocare. Provo a fare del mio meglio ma ho Matteo nel cuore, speriamo si riprenda".Ci è riuscito eccome Jannik a fare del suo meglio. Concentrato, deciso anche nelle chiusure a rete, l'italiano annulla una palla break nel secondo game e soprattutto tre nel quarto gioco, che si rivela decisivo. Dal possibile 2-2 Sinner vola sul 3-1 fino al 6-2 del primo parziale verticalizzando con il rovescio per poi chiudere con il dritto. Copione simile anche nel secondo set: rischia di andare sotto 2-0, si salva e brekka Hurkacz nel terzo game per andare 2-1 e servizio.. Game, set and match.Torino in festa, Sinner sorridente: "All'inizio ero teso, Hubert è uno dei miei migliori amici. Ho perso la finale a Miami contro di lui. Certo giocare qui è incredibile. Mi fa piacere che siete venuti tutti, so che è tardi". Con questa vittoria Jannik chiuderà la stagione in top 10 e può sperare nel passaggio alle semifinali. Resta difficile la qualificazione, perchéIl motivo? Con Sinner, Medvedev e Zverev a due vittorie, il primo criterio tenuto in considerazione sarebbe il numero di match giocati (Jannik 2, i suoi rivali 3).