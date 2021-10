Jannik Sinner inarrestabile. Il tennista altoatesino, 20 anni, batte Casper Ruud in 2 set ai quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna (7-5, 6-1) ed entra così nei primi 10 della classifica Atp. Un risultato storico per l'Italia, che da lunedì avrà per la prima volta due suoi rappresentanti in top 10 (Berrettini oltre Sinner).



Con questo successo Sinner si avvicina alle Finals di Torino. Superato infatti il polacco Hurkacz all'ottavo posto della Race, la classifica che tiene conto solo dei punti conquistati nell'anno solare (quella che insomma qualifica alle Finals). Al momento Jannik è ottavo con 3.015 punti, con un risicato vantaggio su Hurkacz (2.955 punti) e Norrie (2.875 punti). E' però vicino anche a Ruud, l'avversario appena battuto, che è settimo con 3.105 punti: arrivasse in finale, Jannik lo supererebbe con 3.135 punti.



Domani Jannik giocherà in semifinale contro l'americano Tiafoe, che ha superato ai quarti Schwartzman. Nell'altra semifinale sfida tra il tedesco Zverev e lo spagnolo Alcaraz (che ha battuto Berrettini).