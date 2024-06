Attenta Inter, sirene inglesi bussano alla porta del Genoa per Martinez

Getty Images

La strada che conduceverso l'Inter potrebbe farsi improvvisamente in salita.A minare le certezze dei nerazzurri di assicurarsi a stretto giro di posta il portiere del Genoa sono le notizie che rimbalzano dall'Inghilterra. Almeno un paio di club di Premier League avrebbero infatti messo gli occhi sul 26enne spagnolo e sarebbero disposti ad assecondare le richieste economiche del Grifone che valuta il proprio numero 1 non meno di 20 milioni di euro. Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione genovese di Repubblica,, entrambi alla ricerca di nuovi guardiani per i propri pali.

. Le due britanniche non avrebbero infatti alcun problema nel soddisfare la volontà del Genoa di cedere il giocatore a prezzo pieno e senza l'inserimento di contropartite tecniche, soluzione invece prospettata dall'Inter.Sia a Bournemouth che soprattutto a Manchester, Martinez avrebbe l'opportunità molto concreta di assumere la titolarità della porta. Cosa che viceversa non gli capiterebbe a Milano, dove, almeno inizialmente, dovrebbe fare da dodicesimo a Yann Sommer.