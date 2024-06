Genoa, il futuro di Coda è ancora in Serie B: due squadre sul centravanti

NurPhoto via Getty Images

Terminata la buona stagione trascorsa in prestito alla Cremonese,rientrerà a far parte dell'organico del Genoa. La sua permanenza in rossoblù, tuttavia, è destinata ad avere vita breve. L'attaccante 35enne non rientra infatti nei piani tattici di mister Gilardino ed, esattamente come accaduto un anno faSul centravanti campano, che ha ancora un anno di contratto con il Grifone, hanno puntato gli occhi in molti, conche al momento appaiono le candidate principali ad assicurarsene le prestazioni. Ma emiliani e siciliani non sono le uniche società che sperano di poter usufruire delle doti da bomber di razza del giocatore.

Coda del resto si sta dimostrando un goleador implacabile in B, come dimostrano i 16 centri messi a segno anche nell'ultima stagione. Gol che gli hanno permesso di salire, issandosi al. L'obiettivo del giocatore è dare la caccia al primato di Stefan Schwoch, bomber di sempre in Serie B con 135 gol, otto più di Coda.