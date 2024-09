Avellino-Foggia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

si affrontano nella settima giornata del girone C della Serie C 2024/25, una sfida tra due squadre in un momento delicato.Avvio di stagione complicato sia per i campani sia per i pugliesi, due big ora chiamate alla svolta entrambe con nuovi allenatori.Gli irpini, guidati da Raffaele Biancolino, sono 18esimi con 4 punti e vanno a caccia della prima vittoria in questo campionato.I rossoneri, che hanno ufficializzato l'ingaggio di Ezio Capuano al posto di Massimo Brambilla, hanno ottenuto solo un punto nelle ultime quattro giornate.Tutte le informazioni su Avellino-Foggia:

