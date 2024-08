Avellino-Juve Stabia: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Mediaset ha confermato i diritti tv per la Coppa Italia 2024/25, ma solo a partire dai 32esimi di finale: pertanto, Avellino-Juve Stabia, che si giocherà in Irpinia e non al Menti di Castellammare a causa di lavori di ristrutturazione, non sarà coperta da alcuna diretta tv o streaming.