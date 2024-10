Avellino, la frecciatina dei tifosi agli ultras di Inter e Milan: "Chi vive di passione non lucra sui gradoni"

4 minuti fa



Frecciatina dai tifosi dell’Avellino a quelli di Inter e Milan, di recente coinvolti in diversi fatti di cronaca. Prima l’uccisione di Antonio Bellocco per mano di Andrea Beretta, due dei capi della curva interista, poi la maxi operazione che ha portato a diversi arresti tra i principali esponenti del tifo organizzato di nerazzurri e interisti, compresi altri profili di spicco come quelli di Ferdico e dei fratelli Lucci. Un caso che ha scosso il calcio e indignato le altre tifoserie.



Durante il derby contro la Casertana, ecco che la Curva Sud dell'Avellino ha esposto uno striscione implicitamente rivolto proprio verso le curve milanesi. "Vecchie maniere e antichi valori, chi vive di passione non lucra sui gradoni. Ultras no business", questo il testo e il messaggio che gli irpini hanno voluto trasmettere attraverso lo striscione che è comparso in serata sugli spalti del Partenio.