AFP via Getty Images

Penultima giornata della prima fase dell’Europa League, la Roma di Claudio Ranieri è impegnata in Olanda contro l’AZ Alkmaar in una delle otto gare in programma alle 18.45., dove con il nuovo allenatore sono ancora imbattuti: un pareggio contro il Tottenham a Londra e una vittoria in casa contro il Braga, in attesa della gara di oggi che può lanciare la Roma tra le prime otto evitando così la fase degli spareggi.: Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe; Koopmeiners, Mijnans, Clasie; Poku, Meerdink, Lahdo. Allenatore: Maarten Martens.

: Svilar; Çelik, Hummels, N’Dicka, Angelino; Koné, Paredes, Pisilli; Dybala, Saelemaekers; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri.