Chi è Giorgio De Marzi, il nuovo vice Svilar nella Roma in Europa League

L'arrivo di Ranieri ha dato la scossa a una Roma che fino a quel momento sembrava in confusione totale: tre allenatori cambiati fino a Natale - da De Rossi a Juric, da Juric a Ranieri - e ora la sensazione che si sia riuscito a trovare un po' di equilibrio. Dopo aver ritirato su la testa in campionato, i giallorossi cercano risultati anche in Europa League dove nel penultimo turno della prima fase giocheranno in Olanda contro l'Az Alkmaar. Non ci sarà Cristante ancora indisponibile,

- Il motivo è legato anche al mercato: ceduto Ryan al Lens - già ufficializzato - la Roma sta aspettando la firma di Gollini che però non potrà essere registrato nella lista Uefa fino alla fine della prima fase (mancano due partite: questa con l'Az e la prossima contro l'Eintracht Francoforte); il titolare della Primavera Marin è infortunato per il prossimo mese e mezzo

- L'estate scorsa ha firmato il primo contratto da professionista con i giallorossi: "È un piacere poter dire di aver finalmente firmato il mio primo contratto da professionista e soprattutto di averlo fatto con la società in cui sono cresciuto", aveva detto dopo l'annuncio.con Ranieri in panchina: in quell'occasione Ryan non era al meglio, e così l'allenatore ha deciso di portare anche il giovane portiere. In questa stagione con la Primavera ha giocato otto partite subendo sei gol e totalizzando tre clean sheet.