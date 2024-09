Ballack ufficializza la relazione con Sophia: è un'amica del figlio morto a 18 anni

Michael Ballack, ex capitano del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, ha perso il figlio 18enne Emilio, scomparso in seguito a un incidente su un quad mentre il ragazzo, con alcuni amici, era in vacanza in Portogallo in una delle case del padre. Da circa un anno dopo Michael, che ha intrapreso un lungo percorso di psicoterapia per elaborare il lutto, si è legato sentimentalmente a Sophia Schneiderhan, amica di infanzia di Emilio.



LA RELAZIONE - La ragazza, 24 anni, ovvero la metà di Ballack, vive a Monaco ed è diventata famosa già a 13 anni, venendo lanciata come modella all'Oktoberfest. Amica stretta di Emilio, ha conosciuto Micheal e, dal momento della morte del primo, i due si sono molto avvicinati: il calciatore, dopo circa due anni, ha confermato la relazione.