Juventus: chi è Rouhi, titolare contro il Genoa

Nella conferenza stampa di oggi, alla vigilia del match con il, per la prima volta in questa stagione hae della sua squadra., che per la prima volta è stato, dopo aver disputato 13 minuti da subentrante, nel 3-0 della seconda giornata contro il Verona.- nel quartiere generale dell’Adidas in Germania -,, entrando in pianta stabile nel giro della prima squadra. Prima di lui la stessa cosa era al difensore classe 2003 Nicolò Savona. E come Savona, anche Rouhi è un altro gioiello che nella passata stagione s, che milita nel campionato di Serie C (per lui, nel 2023-24, 22 presenze e 2 gol). Jonas Rouhi, terzino classe 2004, a inizio stagione che ha

Un altro giocatore proveniente dalla Next Gen rinnova il suo contratto e approda alla Rosa della Prima Squadra. Dopo Nicolò Savona, oggi, 9 agosto, è il momento della firma per Jonas Rouhi, terzino sinistro che ha avuto modo di mettersi in luce nello scorso campionato di Serie C, andando in rete in due occasioni"., e nell’ultima stagione, come si diceva, si rende protagonista dell’avventura della Next Gen.

, è un sogno che si avvera. Spero di ottenere grandi risultati con questo club e di far parte di qualcosa di speciale",a, alla quale aveva fatto seguito una buona prova con la Svezia Under 21, con. Ora, per lui, la grande occasione per dimostrare di potere essere un titolare della Juventus.