Balotelli dopo il video virale: "Con un'Italia del genere, il problema sono io ubriaco?"

Marioche rotola, con difficoltà evidenti nel rialzarsi, tra risate e schiamazzi: il video dell'attaccante italiano ha fatto il giro del web, generando reazioni di ogni tipo. A queste, però, ha reagito lo stesso Balotelli attraverso una storia sul suo profilo Instagram:"Ho visto il video dove cado per terra coi miei amici, dove ci rotoliamo, salutiamo, corriamo. Non vedo il problema di fare una serata con amici, divertirsi e scherzare senza fare male a nessuno. Devo essere giudicato per cosa? Perché non avete fatto vedere tutte le foto e i video che ho fatto con le persone? Sono stato disponibile con tutti.Dai, pensiamo alle cose serie".