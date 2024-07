Italia, e ora? Aspettando Camarda, gli Under 23 da cui ripartire per non fallire il pass per i Mondiali 2026

L'eliminazione dell'dagli Europei di Germania 2024 sta continuando a lasciare il segno. La disastrosa sconfitta per 2-0 contro la Svizzera ha aperto, un po' come già successo dopo il ko contro la Macedonia che non ci ha qualificato ai Mondiali di Qatar 2022,. Spalletti ha ammesso le sue colpe e ha aperto a grandi cambiamenti rispetto ad un gruppo già giovane, ma che dovrà trovare inevitabilmenteper evitare di fallire anche la qualificazione minima ai prossimi Mondiali del 2026.

Il commissario tecnico ha già annunciato, nella conferenza stampa congiunta con il presidente Figc Gravina e in cui nessuno si è dimesso, che il percorso porterà a nuovi cambiamenti: ", indietro non ci posso tornare, è chiaro che per quello che si è visto qualche cosa ho sbagliato. Ho tentato di ringiovanire un po' la squadra, siccome rimango qui,Le certezze di questo gruppo rimangono Donnarumma, Calafiori, Bastoni, Barella e pochi altri. Fagioli continuerà a far parte del gruppo, così come Dimarco, ma