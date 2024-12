Balotelli e la clausola pre 2025: si decide il futuro al Genoa, sirene messicane

PROSPETTIVE FUTURE

A questo punto, visto che il Genoa con Vieira gioca con un solo terminale offensivo, Balotelli può andare avanti in rossoblù come prima alternativa a Pinamonti, che sta segnando con una discreta continuità. Quello che può cambiare in maniera notevole, se la soddisfazione che viene fatta filtrare da Genova verrà confermata da un lato e dall'altro, è il minutaggio di Super Mario, che potrà godere non di spezzoni, ma di intere mezz'ore al posto dell'ex Sassuolo o insieme a lui quando la partita lo richiede. Per non menzionare i casi in cui Pinamonti sarà indisponibile: non sembra lontano il momento in cui la condizione fisica di Balotelli sarà sufficiente a giocare dall'inizio, in ballottaggio con Vitinha che ha caratteristiche anche da seconda punta.