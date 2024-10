Balotelli-Genoa, affare congelato. Raiola: "Aspettiamo la decisione, Mario è pronto"

e il, un affare ancora congelato. L'attaccante classe classe 1990, svincolato dopo l'ultima esperienza in Turchia all'Adana Demispor, spinge per tornare a giocare in Serie A e aspetta l'ultima decisione.Un'occasione offerta dalle difficoltà offensive della squadra di Alberto Gilardino, 18esima in classifica e con soli 5 gol realizzati dopo le prime 7 giornate di Serie A. Il Grifone cerca nuovi rinforzi e la candidatura di Balotelli è arrivata al momento giusto, ma l'affare è stato congelato e Supermario, la cui ultima esperienza in Italia risale al 2020/21 con il Monza, resta in stand-by.

- La conferma l'ha data l'agente di Balotelli,, a Radio Sportiva: "Ho la fortuna di conoscere Zangrillo e da tempo so che è un grande estimatore di Mario. Avvicinarlo al club di cui è presidente sarebbe per lui un grande piacere.. Sappiamo quello che può dare Mario, è pronto, carico e non vede l'ora, speriamo che questo matrimonio si faccia in tempi brevi.".

. Le parti erano arrivate a parlare anche di cifre, sul tavolo un, ma alcuni fattori hanno frenato le operazioni. La posizione traballante di Gilardino, le difficoltà societario e anime contrastanti all'interno del club, fino all'arrivo diper tamponare l'emorragia offensiva.- Congelato, ma non saltato e con una partita cerchiata in rosso: quella contro il Bologna al Ferraris, ripresa del campionato e ottava giornata, sarà decisiva. Lo ha confermato Raiola, lo aveva già detto il ds del Genoa,, a Goodmorninggenova.org: "Siamo consapevoli che il mancato trasferimento momentaneo di Balotelli abbia scatenato un malcontento tra i tifosi, ma l’intento della società è quello di creare la massima partecipazione e sostegno intorno all’ambiente, giocatori e mister. Confermiamo la scelta di valutarlo dopo la partita di Bologna, per inserirlo eventualmente in maniera professionale e con la giusta tempistica, senza buttarlo nella mischia subito; nel mentre è arrivato dagli svincolati una richiesta diretta del mister Gilardino come Gaston Pereiro, contiamo che l’uruguaiano possa dare una mano ai compagni in zona offensiva".

Area tecnica dunque responsabile della decisione di attendere, come sottolineato anche dall'amministratore delegato del cluba Il Secolo XIX: "Come hanno già spiegato Marco Ottolini e Marco Rossi (rispettivamente ds e club manager del Genoa, ndr) è stata una decisione presa dall'area tecnica e ha motivazioni puramente tecniche".

- Si prova quindi con Pereiro, ma difficilmente l'urugaiano può essere l'unica soluzione per i problemi del Genoa. Servono malizia ed esperienza negli ultimi metri di campo e qui entra in gioco Balotelli, che a 34 anni ha rifiutato proposte da campionati più esotici convinto di poter ancora dire la sua in Serie A. Si allena duramente da settimane a Brescia aspettando il sì dei rossoblù, puntando anche su uno sponsor d'eccezione:. E' l'anima italiana del club a spingere per l'arrivo di Balotelli e la conferma è arrivata nei giorni scorsi dalle parole del presidente del Grifone a Radio Sportiva: "Non condivido chi ritiene che il suo arrivo possa scontentare chi è già in rosa.. Al Genoa potrebbe tornare a essere il grande che è stato per una-due stagioni., è una sfida che mi toglie il sonno da qualche giorno. Se potessi con Mario non mollerei mai, a me piace un calcio romantico, di sogni, dove cogli quel fiore che non aspettavi".

