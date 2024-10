Genoa, Blazquez tranquillizza Gilardino: "Fiducia totale". E su Balotelli: "Scelta tecnica"

Getty Images

La gara di domani tra Genoa e Bologna potrebbe essere decisiva per leDopo un solo punto fatto e due reti realizzate nelle ultime cinque uscite, la permanenza del tecnico di Biella sulla panchina del club più antico d'Italia non è mai stata così in bilico. Un ulteriore passo falso contro i felsinei rischia così di condannare all'esonero l'ex violinista, inducendo la società a sollevarlo dall'incarico.Eppure le voci che arrivano da Villa Rostan in queste ore sembrano essere di tenore differente. A garantire esplicitamente il proprio appoggio all'allenatore è in particolare l'amministratore delegato del club,diventato una sorta di deus ex machina dei rossoblù dopo i guai giudiziari e finanziari abbattutisi sulla 777 Partners, la holding statunitense che guida il Genoa da tre anni: "- ha affermato il dirigente spagnolo dalle colonne de Il Secolo XIX - Sono sicuro che ha dentro di sé la forza per dare una scossa alla squadra, superando questo momento così difficile".

Sul possibile arrivo dello svincolatoslittato alla prossima settimana, Blazquez ha poi aggiunto: "Come hanno già spiegato Marco Ottolini e Marco Rossi (rispettivamente ds e club manager del Genoa, ndr)