. Dopo l'esperienza in Ligue One, l'attaccante è pronto a tornare nella sua Brescia, città in cui è cresciuto. Le Rondinelle, dopo una lunga trattativa, hanno prevalso sul Flamengo, che nei giorni scorsi si è ufficialmente tirato indietro attraverso un comunicato. Nella mattinata di oggi, tramite il proprio profilo Instagram, Balotelli ha voluto ringraziare proprio i tifosi del Flamengo:La firma con le Rondinelle c'è già stata: l'ufficialità poteva arrivare già ieri, ma è slittata per questioni scaramantiche legate al numero 17. A causa di una squalifica rimediata in Ligue One, tuttavia, Supermario esordirà solo alla quinta giornata (vs Juve).