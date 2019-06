Nonostante le difficoltà riscontrate sul fronte De Ligt, il Barcellona continua a lavorare per allestire una formazione rivoluzionata e migliorata in vista della prossima stagione. Dalla Spagna arrivano clamorose indiscrezioni: i catalani starebbero lavorando per allestire un tridente stellare, composto da Leo Messi, Antoine Griezmann e Neymar. Un tris d’assi che candiderebbe i Blaugrana come i naturali favoriti per la prossima Champions League. Ma un simile investimento richiederebbe anche alcune cessioni. Una di esse potrebbe essere anche Philippe Coutinho. L’esterno brasiliano è stato accostato anche alla Juventus. I bianconeri non si sono fatti avanti ed hanno altri obiettivi per il proprio reparto avanzato. Ma di fronte a condizioni vantaggiose l’affare potrebbe tornare attuale. A meno che il giocatore non finisca al Paris Saint-Germain nella trattativa per Neymar.