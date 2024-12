Getty Images

è una sfida valevole per la 18esima giornata del campionato spagnolo, che mette in palio il primo posto della classifica. I blaugrana, nonostante un periodo tutt'altro che positivo, occupano la prima piazza a pari merito proprio con i colchoneros di Simeone, che dopo aver iniziato la stagione con il freno a mano tirato hanno iniziato a ingranare. Calcio d'inizio fissato per le 21.Barcellona-Atletico Madrid: Inaki Pena; Koundé, Cubarsì, I. Martinez, Baldé; Gavi, Casadò, Pedri; Fermín López, Lewandowski, Raphinha. All.: Flick

: Oblak; M. Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan; G. Simeone, De Paul, Gallagher, Barrios, Griezmann, Alvarez. All.: D. Simeone