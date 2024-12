Barcellona-Atletico Madrid: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Unin crisi e sconfitto in casa con il Leganes nell’ultima giornata,ospiterà unin grandissima forma nel big match diI blaugrana erano partiti molto forte in campionato, ma, con una sola vittoria nelle ultime cinque, si sono fatti recuperare proprio dai colchoneros che, battendo 1-0 il Getafe all’ultima giornata hanno centrato la sesta vittoria di fila, agguantando la squadra di Hansi Flick in testa a 38 punti. A meno uno c’è il Real Madrid, reduce dal 3-3 con il Rayo Vallecano.

Partita: Barcellona-Atletico Madrid

Barcellona-Atletico Madrid Data: sabato 21 dicembre 2024

sabato 21 dicembre 2024 Orario: 21:00

Canale TV: Dazn

Streaming: Dazn

Inaki Pena; Koundé, Cubarsì, I. Martinez, Baldé; Gavi, Casadò, Pedri; Ferran Torres, Lewandowski, Raphinha. All. Flick

Oblak; M. Llorente, Gimenez, Leglet, Galan; G. Simeone, De Paul, Barrios, Samuel Lino; Griezmann, Alvarez. All. D. SimeoneIl Barcellona pensa a rilanciare Cubarsì dal primo minuto in difesa, mentre a centrocampo il dubbio è tra Dani Olmo, che potrebbe giocare anche in supporto a Lewandowski, e Gavi, partito in panchina contro il Leganes. Al posto di Yamal, infortunato, possibile impiego di Ferran Torres. Nell’Atletico le scelte sembrano fatte, anche se Koke insidia Barrios a centrocampo.La partita tra Barcellona e Atletico Madrid verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

