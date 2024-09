AFP via Getty Images

Brutte notizie in casache, nonostante la vittoria per 4-1 ottenuta contro il Girona, non può sorridere per l'infortunio di Dani Olmo che poco dopo aver segnato il gol del momentaneo 3-0 è stato costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare alla coscia destra. Un infortunio che, dopo gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi, è stato confermato più serio del previsto.Il centrocampista spagnolo ha infatti riportato unaAl suo posto Hansi Flick ha mandato in campo Eric Garcia.

Oltre un mese di stop e di fattoSalterà le due gare di Champions League contro Monaco e Young Boys, ma anche le 4 partite di campionato contro Villarreal, Getafe, Osasuna e Alaves. La speranza dei catalani è quello di riaverlo a disposizione al rientro dalla pausa nazionali in cui ci sarà il