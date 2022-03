Il Barcelona avrebbe detto no alla possibilità di affrontare l'acquisto di Rúben Neves per motivi economici, visto che il calciatore portoghese ha una valutazione di 50 milioni di euro, al momento insostenibili dalla squadra blaugrana. Si preferirebbe investire quei soldi per Halland. Lo riporta il sito spagnolo fishajes.net.