Barcellona, chi è Marc Casadò: il canterano di Flick che ha dominato il centrocampo del Real Madrid

, vincendo il Clasìco per 4-0 al Santiago Bernabeu non può passare inosservata – tra le altre –centrocampistanato a Sant Pere de Vilamajor, piccolo comune catalano. Ha sì quattro anni più dei compagni ben più quotatied è uno degli ultimi canterani messi in vetrina da Hansi Flick.A differenza dei compagni di squadra più giovani. Il tecnico catalano gli preferiva Andreas Christensen davanti alla difesa, con Gundogan a fare la mezzala insieme a Pedri o Frankie De Jong. I problemi fisici del danese, però, e l’addio del tedesco, tornato al Manchester City,a questo metronomo, fulcro del gioco di un Barcellona tornato a splendere grazie ai frutti della sua Masìa (ieri erano ben otto i prodotti del vivaio in campo al Bernabeu).Dopo le quattro presenze totali della scorsa stagione, due in Liga e due in Champions, quest’anno è giàdi cui ben dieci dal primo minuto. Nella mediana a due del 4-2-3-1 o davanti alla difesa nel 4-3-3,, come si evince dai dati di SofaScore, a cui unisce anche una buona intensità difensiva. Nonostante gli appena 172 centimetri di altezza, ha. Quantità e qualità al servizio del gioco di Flick.Contro il Real Madrid è uscito al 65’, lasciando spazio proprio a De Jong sul risultato di 2-0 per i blaugrana.Gran parte delle azioni sono passate da lui, basta pensare chePedri, in 87 minuti, ha toccato appena tre palloni in più.. La dominanza del centrocampo composto dai due canteranisarà la forza di