E' il Clasico dei giovani: chi sono gli Under 21 di Real Madrid-Barcellona

In Spagna oggi è quasi festa nazionale. Quasi, perché stasera un Paese intero si fermerà per 90 minuti.: la squadra di Flick è prima a 27 punti, i Blancos subito dietro a 24. Il Barça non ha mai pareggiato, le Merengues non hanno mai perso. I blaugrana puntano ad allungare in classifica, la squadra di Ancelotti cerca l'aggancio in vetta. Lewandowski e compagni arrivano dal 4-1 al Bayern Monaco in Champions, il Real ne ha fatti 5 al Dortmund.

- E' il primo Clasico di- 8 gol in 13 partite finora col Real Madrid - quello in cuicercherà il tredicesimo gol in campionato dopo averne già fatti 12 nelle prime 10 giornate; capocannoniere della Liga, ovviamente. Per capirci al secondo posto ci sono Ayoze Perez del Villarreal e proprio Mbappé a 6 reti. Difficilmente sarà il Clasico di, che è ancora in attesa del debutto con la maglia del Barcellona: in porta Flick dovrebbe continuare a dare fiducia acome fatto finora. Tra i protagonisti della sfida del Bernabeu potrebbe esserci anche qualche giovane, sono tanti gli Under 21 pronti a scendere in campo - da titolari o a gara in corso - per il big match.