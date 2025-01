Barcellona, clamoroso: il CSD dà l'ok per tesserare Dani Olmo e Pau Victor. Cosa cambia sul mercato

La querellein casasta vivendo un clamoroso colpo di scena. Il club catalano si era infatti rivolto in queste ore al Consiglio Superiore dello Sport (Consejo Superior de Deportes (CSD)) condiramate da Liga e Federcalcio Spagnola in attesa di una risoluzione definitiva dei ricorsi presentati proprio ai due enti da parte del club. E oggi, con un comunicato pubblicato alle 18.30, il CSD ha dato il proprio via libera, concedendo la misura cautelare d'urgenza che sospende i provvedimenti contro il tesseramento diche quindi tornano già a disposizione di Hansi Flick in vista delle prossime gare e addirittura già a partire dalla Supercoppa Spagnola che il club catalano disputerà a partire da questa sera in Arabia.

Nella nota, si legge, il CSD ha confermato al Barcellona e ai giocatori che: "Il CSD ritiene che la mancata adozione di questa misura precauzionale causerebbe un grave danno economico e sportivo alla società e, soprattutto, ai calciatori. Ciò potrebbe ledere anche gli interessi della squadra spagnola, così come del resto delle competizioni calcistiche nazionali, compresa la Liga stessa".

comminate al Barcellona da parte della Liga e soprattutto da parte del Comitato di monitoraggio dell'Accordo di coordinamento RFEF-LaLiga datato 4 gennaio 2025 che dava l'ultimo parere negativo sull'iscrizione nelle liste di tesseramento dei due giocatori che, di conseguenza, sono tornati a disposizione.I due giocatori oggi sono quindi a tutti gli effetti dei calciatori del Barcellona, ma solo ed esclusivamente finché non verrà risolto in via definitiva il ricorso presentato dalla società catalana e dai due giocatori nei confronti della sanzione., il giocatore più chiacchierato in caso di potenziale addio a parametro zero, oggi(mossa che, comunque, non era intenzionato almeno per il momento a percorrere).anche in caso di rescissione non potrebbe essere tesserato per un altro club europeo neanche a parametro zero in quanto le norme di trasferimento internazionale prevedono la possibilità di accedere alle