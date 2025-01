Vicepresidente Barcellona: "Dani Olmo? Siamo stati sempre nelle regole, le negligenze sono della Liga"

Nella speranza che il ricorso presentato presso il Consiglio Superiore dello Sport venga valutato in merito alla possibilità di ritesserare Pau Victor e soprattutto Dani Olmo – esclusi momentaneamente dall'organico blaugrana per la seconda metà di stagione per inadempienze finanziarie –A farlo non è stato però il presidente Joan Laporta, che si trova attualmente con la squadra in Arabia Saudita per la Supercoppa di Spagna, ma, intervenuta a RAC1.“Non abbiamo ricevuto nessuna notifica dal CSD, ma. Dani Olmo e Pau Victor a disposizione per l'eventuale finale di Supercoppa? Dipende da quando dovesse pervenire la notifica, noi avremmo voluto averli già per la semifinale di stasera contro l'Athletic Bilbao”, dichiara Elena Fort. Che poi entra maggiormente nei dettagli: “da parte dei nostri detrattori.Non comprendiamo il trattamento da parte della Liga, ma aspetteremo la risoluzione giudiziaria”.L'affondo della vicepresidente del Barcellonaprosegue ulteriormente e diventa ancora più specifico: “, il che è stato fantastico per la società perché ce l’hanno cambiato ingiustamente nelle ultime settimane., ​​premesso che è molto rischioso. La cessione dei posti VIP del Camp Nou?”.Infine Elena Fort conclude il suo intervento a RAC1, commentando le parole del capitano del Barcellona, che dall'Arabia Saudita aveva giudicato in modo poco tenero la situazione vissuta da Pau Victor e Dani Olmo (“”): “Ci sono momenti di eccessivo rumore sui social network., ma curiosamente non quelli che abbiamo ingaggiato. E tutto questo è stato fatto grazie al presidente e a una grande squadra di professionisti a cui è stato mancato di rispetto”.