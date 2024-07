Barcellona, fiducia per Nico Williams: Fair Play decisivo, ma il PSG lo punta come post Mbappé

IL MURO BASCO – Ma all’entusiasmo in casa blaugrana è contrapposto un certo fastidio da parte del club basco, convinto che il Barça stia accelerando per sbloccare l'affare per l'ala sinistra spagnola e che riesca finalmente a strapparlo dai biancorossi. Dalla società spagnola, tuttavia, filtra la forte convinzione che il 22enne campione d’Europa in carica non si muoverà da lì. Una convinzione, come dicevamo, che viene ribadita sia dalle parole del tecnico Ernesto Valverde – che si definisce sereno sulla permanenza di Nico Williams – sia da parte del capitano De Marcos, che in conferenza stampa non le ha mandate a dire: "Sembra che quando il Barça ti vuole sia come una logica che tu debba andarci e se non lo fai, stai commettendo un errore. Molte volte devi tenere presente che non tutto ciò che luccica è oro. Noi confidiamo che continuerà qui da noi”. Un intreccio complicato, con il classe 2002 di origine ghanesi che si trova in mezzo a due fuochi: diventare un idolo al San Mames o proseguire la sua carriera professionale in uno dei club più vincenti d’Europa come il Barcellona. Uno stallo che può favorire la concorrenza.