Otto squadre, un solo grande trofeo. La Juventus si gioca la fase finale della Champions League insieme ad altri sette club, provenienti da Spagna, Inghilterra, Olanda e Portogallo, e domani ci sarà il sorteggio che deciderà gli accoppiamenti per i quarti di finale. L'ansia cresce, ma la Juventus sembra non essere la prima preoccupazione in quel di Barcellona, almeno secondo quanto emerge da un sondaggio tra i tifosi. Chi affrontare? I blaugrana hanno risposto così:



Porto: 54,33%

Juventus: 17,46%

Manchester United: 9,99%

Ajax: 8,07%

Tottenham: 4,77%

Manchester City: 3,31%

Liverpool: 2,19%.