Barcellona, Lamine Yamal non ha paura: prende il numero che fu di Messi

non ha paura di nulla. Né della pressione che accompagna l'avvio folgorante della sua carriera, né dei paragoni illustri con i campioni del passato, né della prospettiva di seguire le orme diQuel Messi che in passato lo aveva benedetto e del quale oggi i tifosi delsperano che il 17enne spagnolo possa raccogliere l'eredità. Yamal ascolta e alimenta questi sogni, con una scelta forte che rilancia il parallelo con la Pulce.- Il Barcellona infatti ha annunciato che Yamale la decisione non è caduta su un numero qualunque.

Lamine Yamal, FC Barcelona's new number — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 17, 2024

Lo spagnolo infatti: dal 2005/06 al 2007/08, prima di prendere la numero 10, l'argentino scelse proprio quel numero dopo la 30 indossata nelle prime apparizioni.Paralleli che alimentano l'entusiasmo attorno al fenomeno calcistico del momento: Yamal non ha paura di prendere anche scelte forti.- L'incertezza è finita. Lamine Yamal, per essere un giocatore ufficiale della prima squadra in questa stagione, indosserà il numero '19' per la stagione 2024/25. L'adolescente segue le orme di numerosi giocatori di alto profilo nella storia dell'FC Barcelona ed è anche il numero che ha indossato durante il recente torneo Euro 2024 in cui è stato nominato Giovane Giocatore delle competizioni dopo una serie di prestazioni che hanno affascinato il mondo del calcio .

La maglia numero '19' è stata indossata da Vitor Roque la scorsa stagione, ma ha avuto molti altri proprietari dall'introduzione dei numeri di maglia fissi nel 1995. Lluís Carreras (1995/96), Juan Antonio Pizzi (1996-98), Patrick Kluivert (1998/99), Dani Garcia Lara (1999-03), Fernando Navarro (2004/05), Leo Messi (2005-08), Maxwell (2009-12), Martín Montoya (2012/13), Ibrahim Afellay (2013/ 14), Sandro Ramírez (2015/16), Lucas Digne (2016-18), Munir El Haddadi (2018), Kevin-Prince Boateng (2019), Carles Aleñá (2019), Martin Braithwaite (2020), Matheus Fernandes (2020 /21), 'Kun' Agüero (2021), Ferran Torres (2022), Franck Kessie (2022/23) e Vitor Roque, che in questa stagione riceverà un nuovo numero, hanno tutti indossato la maglia.