Europei 2024, tutti i premi: Rodri MVP, Yamal miglior giovane. Sei capocannonieri

AFP via Getty Images

Glidi Germania 2024 si sono ufficialmente conclusi con la vittoria della Spagna nella finalissima contro l'Inghilterra per 2-1 grazie al gol di Oyarzabal che ha indirizzato definitivamente la gara dopo i gol di Nico Williams e Cole Palmer.con un premio particolare che dovrà essere assegnato a ben 6 calciatori.Inevitabile che la Spagna sia ampiamente rappresentata. Lamine Yamal esterno d'attacco classe 2007 del Barcellona ha vinto il premio come miglior giovane dell'intera competizione, e il suo apporto è stato fondamentale anche in finale con l'assist per il momentaneo 1-0.

Young Player of the Tournament: Lamine Yamal #EURO2024 pic.twitter.com/Mb8HEU2alr — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 14, 2024

- Il premio come miglior calciatore della competizione, l'MVP degli Europei non è andato come tanti pronosticavano né a Nico Williams, né a Dani Olmpo, protagonisti sia con il gol dell'1-0 già citato, ma sopratutto con il salvataggio sulla linea del secondo che ha tenuto il risultato sul 2-1 finale.

E in un Europeo con pochi gol il premio di capocannoniere dell'edizione se lo dividono ben 6 calciatori. Né Dani, né Harryhanno alzato il proprio bottino arrivato a 3, ma con loro in classifica ci sono anche l'olandese Cody, il tedesco Jamal, il georgiano Georgese lo slovacco Ivan