Barcellona, paura per Balde: barella in campo, ecco cos'è successo

AFP via Getty Images

BARCELLONA-LAS PALMAS: ECCO IL MOTIVO DEI SEI CAMBI

Nel corso del primo tempo della partita valida per la quindicesima giornata de La Liga, il laterale difensivo dei blaugrana è stato costretto a lasciare il campo in barella appena prima del 21’ di gioco.Balde stava contendendo un pallone a Viti Rozasa e Sandro Ramirez, quando i due giocatori avversari gli hanno chiuso la strada, impedendogli di effettuare l’intervento difensivo. In tale circostanza, il calciatore di Flick ha impattato duramente contro Sandro, accasciandosi immediatamente al suolo. Nelle immagini successive,. L’aiuto dei sanitari non ha permesso a Balde di riprendere il regolare ritmo respiratorio e si è reso dunque necessario l’intervento della barella. Gli esami di rito aggiorneranno sulle condizioni di salute del giocatore del Barcellona.