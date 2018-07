Malcom quitte les Girondins et s’engage en faveur du @FCBarcelona ! Obrigado l’artiste ! pic.twitter.com/cVDHyytIeS — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) 24 luglio 2018

Duecento e più tifosi giallorossi ieri lo attendevano all'aereoporto di Ciampino. La cessione disembrava meno dolorosa, con la rosea prospettiva di aggiungere al reparto offensivo la classe diUna proposta irrinunciabile. Il Bordeaux ha così bloccato tutto: la Roma aveva già inviato i documenti del caso, era tutto fatto. I tifosi all'aereoporto ad attendere, invano. Una nottata di fuoco, con contatti continui sull'asse Roma-Bordeaux-Barcellona.ha provato ad accontentare i francesi pareggiando l'offerta dei blaugrana, senza però avere successo.Il club spagnolo lo ha annunciato con un messaggio sul proprio profilo Twitter.Il giocatore ha firmato un quinquennale da 2,5 milioni a stagione. I catalani hanno inserito nel contratto una clausola rescissoria monstre da 400 milioni di euro. Il giocatore è atterrato in Spagna, dove domattina sosterrà le visite mediche di rito prima di volare negli Stati Uniti per raggiungere la sua nuova squadra.Questo il comunicato del club blaugrana: "FC Barcelona e Girondins de Bordeaux hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Malcom Filipe Silva de Oliveira. L'operazione costerà 41 milioni di euro e 1 milione di bonus".