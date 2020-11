Poco interessa a Ronald Koeman che Garcia si sia infastidito per l'interesse del Barcellona per Memphis Depay. Dopo averlo sfiorato in estate (trasferimento saltato per la mancata cessione di Dembelé), gli spagnoli insistono per averlo a gennaio, quando riproveranno a piazzare Dembelé che potrebbe essere riproposto nuovamente alla Juve.