Milan, ufficiale la cessione di Reijnders al Manchester City. Le prime parole: "Guardiola può rendermi un centrocampista ancora più completo"

Il centrocampista olandese aveva già svolto le visite mediche con gli inglesi domenica, giornata dove aveva anche firmato anche il contratto che lo legherà ai Citizens per i prossimi cinque anni.L'affare è stato concluso in tempo per consentire all'ex giocatore dell'AZ Alkmaar di mettersi a disposizione di Pep Guardiola per il Mondiale per Club, come comunicato anche dalla stessa società britannica.: 57 milioni di base fissa, più 10 milioni di bonus facilmente raggiungibili e altri 3 di bonus più complicati da ottenere.

Il Club ringrazia Tijjani per l'impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".Operatore energico ma di classe in grado di giocare in un ruolo offensivo o difensivo, Reijnders è stato nominato miglior centrocampista della Serie A nel 2024/25.

Quel riconoscimento è arrivato dopo aver segnato 15 gol in 54 partite, più che raddoppiando il suo precedente miglior bottino in una singola stagione.Che si tratti di scegliere un passaggio, irrompere nello spazio o tirare dalla distanza, Reijnders ha dimostrato un eccezionale gioco a tutto tondo in uno dei campionati più difficili d'Europa.Prima di trasferirsi al Milan, ha fatto il suo debutto professionale al PEC Zwolle in patria prima di diventare un titolare dell'AZ Alkmaar.Da quando ha lasciato il segno per la prima volta all'AZ nel 2020/21, Reijnders ha accumulato una vasta esperienza sia a livello di club che internazionale.

Dopo aver fatto il suo debutto in Olanda maggiore nel 2023, ha giocato tutte e sei le partite di Euro 2024 quando la sua nazionale ha raggiunto le semifinali.”.Sotto Pep Guardiola, il City ha vinto così tanti titoli e voglio aiutare a continuare a farlo con molto più successo nei prossimi anni. È anche un sogno che si avvera giocare in Premier League. Questo campionato ha visto esibirsi molti dei migliori giocatori olandesi nel corso degli anni ed è un'ispirazione seguire le loro orme. Non vedo l'ora di iniziare, incontrare gli altri giocatori e mostrare ai tifosi del Manchester City cosa posso fare.

Il calcio consiste nel vincere premi e spero di vincere il maggior numero possibile di premi qui con il Manchester City. Tutti sanno come sta giocando il Manchester City in generale con lo stile di gioco. Essere dominanti in campo contro gli avversari e giocare un calcio offensivo. Questo è ciò che mi si addice di più. Sono come un centrocampista box-to-box a cui piace unirsi alla costruzione dalle retrovie e alla fine alimentare gli attaccanti e creare occasioni. A volte cerco anche di segnare gol da solo".

