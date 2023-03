Come confermato dal quotidiano SPORT, il Barcellona si è allontanato dal tentativo di portare in rosa Alberto Moleiro. Il giocatore del Las Palmas ha una clausola di riscatto di 30 milioni di euro e, ha confermato lo stesso presidente del club, che ammonterebbe a 60 milioni se riuscissero a salire in prima divisione. Visto le problematiche economiche del club blaugrana, il trasferimento, al momento, risulta impossibile.