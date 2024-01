. Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico catalano in conferenza stampa dopo la pesante sconfitta interna contro il Villarreal: "Prima che mi facciate le domande pertinenti, voglio annunciare che dal 30 giugno non continuerò ad allenare il Barça. Ne abbiamo parlato con Laporta e con l'area sportiva e come culé penso che la società abbia bisogno di un cambio di dinamica. Come culé, pensando alla società e ai giocatori penso che si libereranno e saranno più tranquillo. Pensando da uomo del club penso che la cosa migliore è partire il 30 giugno. Detto questo darò il massimo nei restanti quattro mesi, penso che potremo fare una buona stagione e spero che la dinamica cambi. È una situazione che richiede buon senso e ho deciso che il 30 giugno non continuerò ad allenare il Barça".- "Precisamente non so se mi sono spiegato bene, questa decisione rilassa la situazione generale. Mi sento il più responsabile, penso che le cose abbiano funzionato molto bene, sia stato fatto un ottimo lavoro ma penso che il nostro progetto dovrebbe durare fino al 30 giugno. Penso che libererà i giocatori e allenterà la situazione generale del club. Ho preso la decisione per giorni e in qualche modo mi sono liberato. Quello che vedo è che non libero la situazione dei giocatori e del consiglio direttivo e non voglio essere un ostacolo per il club, voglio sempre essere una soluzione, non voglio mai essere un problema. Ero una soluzione due anni e tre mesi fa ma ora, pensando con il cuore e pensando al club, per il quale voglio il meglio, la cosa migliore è che parto il 30 giugno. Ringrazio il presidente per la sua fiducia. Abbiamo un presidente che ci fa da padrone, sia lui che Rafa e Alejandro sono molto validi e penso che questo allenterà la situazione. L'ho spiegato adesso al presidente, ci siamo incontrati in una conversazione molto umana, amo moltissimo il presidente, sia lui che Rafa, Alejandro, Deco. La loro fiducia fino ad oggi era piena ma è il momento, non mi commuove la situazione economica, mi commuove il cuore e credo che sia la situazione migliore per la società. Non voglio essere un problema. Abbiamo giocato una partita totalmente infelice ed è un momento di cambio di direzione per i giocatori, che non lo meritano. È stato un duro vedere come vincevano una partita rimontata, non ricordo una partita così crudele come quella di oggi nella mia carriera. Abbiamo bisogno di un cambio di direzione per il bene del club e questo allenterà la situazione che circonda i tifosi del Barcellona".- "Normalmente sono così calmo, difficilmente ci sono input che mi rendono nervoso, oggi sì la situazione della partita. Penso di fare ciò che è meglio per tutti ed egoisticamente anche per me stesso. Ho pensato alla società, al presidente, a Deco, ma soprattutto ai giocatori, che non meritano questo. Penso che sia la cosa migliore, parlare con mia moglie, con mio fratello, con lo staff, penso che sia la cosa migliore. Non voglio essere un problema. La soluzione migliore è che il 30 giugno smetta di fare l'allenatore. Ho già detto ieri che sono lì da due anni e mezzo, ho già detto che è ora di valutare il lavoro. È tempo di cambiare dinamica e annunciare che il 30 giugno non continuerò".- "Ho energia, non è questione di energia, è questione di cambio di direzione, darò anche di più in questi quattro mesi. Penso che potremo fare una buona stagione, penso che potremo lottare per il campionato pur essendo a 10 punti di distanza. Oggi mi ucciderete di meno perché dopo la partita di oggi, essendo in carica per un altro anno, mi ucciderete. Il primo anno mi dissero che non ero bravo come allenatore, ma non è così. La sensazione è che il club migliorerà con la nostra partenza il 30 giugno".- "Sento di fare la cosa giusta, se anche questo mi fa sentire liberato. Ho la sensazione di agire con buon senso. La dinamica è molto negativa e molte volte non ho spiegazioni. Oggi è una partita 5-2 e si perde 3-5, dobbiamo cambiare la dinamica e le persone sono per questo. La società è molto al di sopra della gente, io faccio così perché sono un culé, e così ho detto al presidente, era un po' emozionato ma ha capito. Penso che sia necessario allentare la tensione".- "Abbiamo già cambiato la dinamica perché è la prima volta che ti ricordi che abbiamo vinto Supercoppa e campionato. Dovevo ricordarmelo e ora me lo ricordi con la domanda. Finora dovevo ricordarmelo. Non ho dubbi che il club abbia bisogno di un cambio di dinamica. L'ho detto a Nuria, a Óscar e allo staff, anche a Edu. E' la decisione migliore che sto prendendo".- "La decisione è irrevocabile".- "Sono molto razionale, ci penso da molto tempo e abbiamo bisogno di un cambio di dinamica. Spero che vinceremo la Champions League, vinceremo e competeremo. Sono molto ottimista. E possiamo competere per il campionato, è molto difficile ma questo ci aiuterà".- "Non l'ho detto ai giocatori, domani parlerò con loro, oggi li ho visti molto fregati, è uno dei motivi di questo cambio di dinamica, non meritano la situazione che stiamo attraversando. C’è un’ottima qualità umana, un’ottima squadra e quello che succede spesso non ha spiegazione. Dobbiamo essere coraggiosi, proprio come lo siamo stati quando siamo arrivati, e non aggrapparci alla posizione e al contratto. È una situazione che va decisa così".- "Se avessimo vinto 3-2 forse non lo avrei detto oggi, ma forse la prossima settimana. Si trattava di trovare il momento, avevo deciso tanto tempo fa".- "La sensazione di essere l'allenatore del Barça è spiacevole, è crudele, ti senti mancato di rispetto molte volte, che il tuo lavoro non è apprezzato ed è un terribile drenaggio per la tua salute mentale, il tuo umore, sono un ragazzo molto positivo ma l'energia scende al punto che dici che non ha senso continuare. Ed è così, l’ho deciso da tempo ed è una situazione che riguarda già la società. E poi devo decidere che parto il 30 giugno, senza ulteriori indugi".- "È successo a tutti gli allenatori che sono passati. Dobbiamo cambiare la dinamica. È impossibile che ci sia un Ferguson del Barcellona, è molto difficile. Dobbiamo cambiare direzione e dinamica ed è tempo. Sleale? Non lo so, mi muovo dal cuore e quando niente ha senso è il momento di agire e prendere decisioni".- "Penso che non ci siano dubbi sul fatto che sono stato un uomo del club, ho dato priorità al club piuttosto che a me stesso, ho dato tutto e continuerò a farlo in questi quattro mesi affinché i tifosi si sentano orgogliosi. Il calciatore si è divertito, abbiamo formato un gruppo umano spettacolare e continueremo ad esserlo fino al 30 giugno. Sapere che me ne vado mi rende particolarmente emozionato per la Champions League. Darò tutto in questi 4 mesi e continuerò a venire al Camp Nou con mia moglie e i miei figli, continuerò a essere un culé".- "Non so cosa mi riserva il futuro perché questa posizione mi fa passare meno tempo con la mia famiglia, loro ne soffrono e non posso essere così egoista per tutta la carriera. Starò a casa per un po' e mi riposerò, ho bisogno di stare con i miei figli".