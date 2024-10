Barella: "A inizio anno dello scudetto mi sono sentito solo. Mi criticavano, ma meglio essere antipatico che finto"

è pronto a tornare. L'infortunio subito nel corso del derby contro il Milan e che lo ha costretto ad uno stop forzato è romai alle spalle e in vista del tour de force che attende l'Inter al rientro dalla sosta per le nazionali lui ci sarà.In questi giorni si è concesso anche ad una lunga intervista, che uscirà completa il 17 ottobre nel podcast di Matteo Caccia di Radio24 e di cui è già uscita un'anticipazione importante legata al momento più difficile passato in nerazzurro. Barella ha infatti confermato di essersi sentito "solo" quando tutti lo criticavano, ma di aver anche tirato dritto risultando a volte antipatico pur di non sembrare finto.

"E' successo nell'anno dello scudetto, quando tutti mi criticavano all'inizio della stagione dicendo che non ero il solito Barella - ha raccontato il centrocampista dell'Inter -. Preferisco essere antipatico che essere simpatico vendendo un'immagine in una maniera non vera"