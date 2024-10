Inter, fari puntati su Belahyane: il centrocampista del Verona ha stregato i nerazzurri

Il calciomercato invernale è parecchio lontano ma i grandi club iniziano a piazzare già il radar nei vari luoghi d’interesse e sicuramente l’Inter non sfugge a questa dinamica comune, meritando la giusta considerazione da parte di un club prestigioso come l’Inter.

Tra i nomi in cima ai faldoni c’è quello diassicurata, l’albanese ha comunque mercato e non è escluso che dopo tre anni si possano fare altre scelte in merito al suo futuro.E allora il nome di Belahyane casca proprio a pennello, seguendo appunto l’ottica di un possibile ed eventuale addio da parte di Asllani. Parliamo di questione che potrebbero concretizzarsi più avanti nel tempo, ma intanto, il 2004 sta stupendo un po’ tutti e tra i più impressionati ci sono proprio i nerazzurri.