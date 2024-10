Barella: "Cagliari è il mio sangue, ma l'Inter è nel cuore. I compagni mi fanno sentire Dio. Lo Scudetto contro il Milan? Ecco cosa penso"

SECONDA STELLA - "Io sono sempre stato tifosissimo del Cagliari, il mio sogno era vestire quella maglia. Ho tanti parenti e amici che tifano Inter, quindi io ho gioito con loro per le tante vittorie. Per me l'Inter è sempre stata tra le grandi, ho sempre simpatizzato. Mi è sempre piaciuta la storia, i suoi colori... Quando vinceva ero contento come se avesse vinto il Cagliari. Per me Cagliari è il mio sangue, l'Inter è entrata nel mio cuore e nella mia vita. Avevo tante opportunità per andare via da Cagliari, più di un paio, erano squadre importante che non dirò mai. Molte mie scelte sono state dettate dal fatto che non potevo andare in certe squadre perché la rivalità tra tifoserie. La narrazione di quando sono andato via da Cagliari è stata distorta, mi spiace sia stata raccontata in maniera sbagliata. Quando c'è stata la possibilità di andare all'Inter, volevo il progetto anche perché c'era Conte che ha spinto per avermi. Non c'era possibilità che io dicessi no. Era un passo in avanti troppo grande che non potevo non fare. Ringrazio tutti i giorni chi ha fatto sì che io potessi vestire questa maglia, ora ne sono orgoglioso come se fosse mia".