Barella è l'italiano più pagato della Serie A: la top 10

AFP via Getty Images

Dopo la firma del nuovo contratto con l'Inter. Facendo un confronto con gli ingaggi all'estero non c'è pagarone pensando a Donnarumma e Verratti (il primo prende 7,5 milioni di euro netti al Psg, l'altro arriva a circa 30 milioni di euro all'Al Arabi in Qatar), ma nel campionato italiano nessuno guadagna quanto lui. Nella giornata di ieri è stato ufficializzato il prolungamento con l'Inter: contratto allungato di cinque anni con nuova scadenza fissata per il 2029.

- Barella è lo stacanovista dell'Inter, quello che nell'ultima stagione ha giocato più partite di tutti. Per capirci, ha fatto più presenze stagionali di Sommer: 48 a 43. E' sceso in campo più di Lautaro e Mkhitaryan, di Thuram e Calhanoglu.; due gol, sette assist e anche qualche partita con la fascia da capitano al braccio.