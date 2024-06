Getty Images

È un po’ come aver maturato da tempo l’idea di voler prendere un’altra strada senza però aver ancora trovato il coraggio di comunicarlo al coniuge.. Ad accelerare il processo c’è anche un biondo islandese con occhi azzurri e dribbling facile. Sì, ma come glielo spieghi ad Arnautovic?Dal ritiro dell’Austria, Marko, parla di programmi futuri e permanenza, ma sia chiaro, non certo perché inconsapevole di quanto stia accadendo attorno a lui. Il fatto è che a Milano sta bene e almeno per adesso sembra avere tutta l’intenzione di non “mollarla” così facilmente, facendo chiaramente leva sui diritti garantiti dal contratto firmato l’estate scorsa.

L’Inter allora prende tempo, nella speranza che Arnautovic inizi lentamente a metabolizzare la faccenda. E nel frattempo, si dice, intensifica i contatti con la Liguria,, magari in una zona non troppo lontana da Milano, dove gli piace tantissimo vivere.. Almeno per adesso questa è l’indicazione.

E allora serviranno tempo e pazienza, visto che di mezzo c’è anche un Europeo che potrebbe ulteriormente alterare i programmi.tecnico che in questo triennio nerazzurro non ha mai pressato la dirigenza con richieste asfissianti alla Antonio Conte. Ogni cosa a suo tempo, ma l’Inter adesso ha in testa solo Gudmundsoon ed è come se in qualche modo Arnautovic facesse già parte del passato. Questo un po’ stona, anche seInsomma, anche Arnautovic ha avuto sue magagne.