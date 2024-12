Barella: "L'Inter ha tutto per vincere la Champions"

AFP via Getty Images

Il centrocampista dell', Nicolònella sua lunga intervista concessa a Dazn ha parlato apertamente dei suoi sogni nel cassetto fra cui c'è quello più importante di vincere la Champions League. E per il centrocampista italiano questa squadra ha tutto per farcela"Il sogno scritto sul diario di vincere il Mondiale? Lo cambio in "giocare il Mondiale", visto che non ho avuto questa fortuna. Poi vincere lo lasciamo sempre là in un cassetto""Con Brozovic ci sentiamo sempre. Lo saluto. Ora c'è un gruppo talmente bello che è difficile scegliere. Abbiamo trovato una bella coesione a livello di campo e spogliatoio".

"Un sogno nuovo? Sportivamente aggiungerei la Champions, avendo perso la finale. Il sogno è quello, dopo essere arrivato fino a lì. Sono cambiati tanti giocatori, ma il fulcro è rimasto quello. Non ci deve distogliere dal campionato che rimane importantissimo per noi, ma abbiamo tutte le possibilità e ci proveremo. Mi piacerebbe essere ricordato per aver fatto qualcosa per questo club".