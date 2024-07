Getty Images for Lega Serie B

Bari, colpo in attacco dal Venezia

Il Bari è a un passo dal chiudere un super colpo in attacco. Dal Venezia, infatti, è in arrivo il bomber classe 1996 statunitense Andrija Novakovich che l'anno scorso era in prestito al Lecco e che ha chiuso la stagione con 6 gol in 38 presenze.



La trattativa lampo, riporta Sportitalia, è nata e si è sviluppata con forza nelle ultime 48 ore con il Bari che è andato con forza sul bomber che vuole cambiare aria e che ha capito di non rientrare nei piani del club veneto al ritorno in Serie A.



L'affare si sta per chiudere in prestito secco con il centravanti di chiare origini serbe che ha un contratto in scadenza 30 giugno 2026 con i lagunari.